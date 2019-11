Inter Barcellona: Brandt e Hummels gettano ombre sui catalani

I giocatori del Borussia Dortmund, Brandt e Hummels, gettano ombre sull’impegno del Barcellona contro l’Inter

Julian Brandt e Mats Hummels tengono la tensione alta per la Champions League, anche per quanto riguarda il Barcellona. Come riporta fcinternews, Brandt ha affermato: «Per come conosco il Barça, so che a loro piace cambiare un po’ in tali situazioni. Ma spero che anche la loro formazione B sia in grado di segnare contro l’Inter».

Gli fa eco Hummels, che in vista di Inter Barcellona si augura di vedere Messi in campo: «Spero che Lionel Messi giochi».