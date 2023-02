Champions League, vincere l’Europa League l’unico modo per la Juventus?

Champions League, l’unico modo per la Juventus di qualificarsi è portare a casa l’Europa League?

Una stagione maledetta, segnata dalle vicende giudiziarie che tengono banco nelle ultime settimane, quella che sta vivendo la Juventus. La Vecchia Signora è al centro delle principali notizie di cronaca sportiva, a maggior ragione dopo una crisi di risultato che ha minato il rendimento del team e con il caso societario che ha lasciato tutti di stucco. I 15 punti di penalizzazione hanno portato a un drastico cambio di programma, con i piani del tecnico che adesso sono cambiati e che puntano alla salvezza più che ad un posto in Champions League.

Al momento i bianconeri distano circa 11 punti dalla zona Europa League/Champions League, questo vuol dire che servirebbe un miracolo e un crollo totale di quelle avanti per far sì che la musica cambi. È la speranza dei tifosi bianconeri, certamente non felici di sapere che la propria squadra del cuore il prossimo anno non sarà nel palcoscenico che conta. Allo stesso modi i principali bookmakers e siti di scommesse, gioco molto amato online insieme alle slot gratis, non la vedono ancora in corsa per il quarto posto.

Ci sono, però, due soluzioni che potrebbero portare la squadra di Allegri ad accedere alle prossime coppe europee. Quali sono? Scopriamole!

L’Europa passa per la vittoria della Coppa Italia o dell’Europa League

Chiariamo fin da subito che la Juventus ha in mente un solo obiettivo: accedere alla prossima Champions League. Questo vuol dire che, chiaramente, Allegri non pensa realmente che la meta di fine stagione sia la salvezza. Nella mente dei dirigenti c’è la voglia di continuare a calcare i palchi europei, specialmente quello della Champions League, ma per farlo bisogna necessariamente tentare di qualificarsi, tramite posizionamento nei primi quattro posti, altrimenti provando a vincere l’Europa League. Infatti alzare la seconda coppa europea più importante consentirebbe ai bianconeri di andare di diritto a giocare la prossima Coppa dalle Grandi orecchie, così da aggirare la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva.

La Juventus, attualmente, si trova a dover riaffrontare la competizione a distanza di nove anni, quando la squadra di Conte mancò la finale allo Stadium perdendo contro il Benfica. I bookamkers la mettono tra le favorite alla vittoria finale, sintomo che i ragazzi di Allegri possano senza ombra di dubbio alzare la coppa, essendo la squadra più forte del torneo.

In caso non riuscisse in classifica a entrare in zona Europa e uscisse fuori dall’Europa League, allora per la Juventus si aprirebbero le porte della Coppa Italia. In che senso? Andando ad analizzare il regolamento, infatti, si legge che la squadra vincitrice della popolare coppa nazionale va di diritto a giocare la seconda coppa europea. Questo per la Juventus sarebbe un ottimo modo per rientrare nella formazione di club che nella stagione 2024 puntano all’Europa.

Attualmente la Madame è in semifinale, trovandosi in un doppio derby d’Italia dal sapore di finale. In caso in cui riuscisse a battere gli eterni rivali, troverà una tra Cremonese e Fiorentina, segnando una finale certamente più abbordabile.