Vola il secondary ticketing per la finale di Champions League di questo sabato. Ufficialmente il sold out dal 28 aprile, dopo la vendita dei 52.000 biglietti previsti, 20.000 per ogni squadra e il restante per il resto del pubblico, i biglietti continuano a girare sui siti specializzati, con cifre da capogiro che partono dai 3 fino ai 5 mila euro.