Chelsea accusato dalla FA: 74 violazioni. Quasi tutte risalgono alla gestione Abramovich

Chelsea accusato dalla FA: 74 violazioni. Quasi tutte risalgono al periodo che va da 2010 al 2016, sotto la gestione Abramovich

Con un comunicato ufficiale diramato in data odierna, giovedì 11 settembre 2025, la Football Association (FA) ha reso noto di aver mosso formali accuse nei confronti del Chelsea FC per molteplici violazioni dei regolamenti federali.

In totale, sono state contestate al club londinese 74 infrazioni. Le presunte violazioni coprono un arco temporale che va dal 2009 al 2022, con un’attenzione particolare agli eventi accaduti nel periodo compreso tra le stagioni sportive 2010/11 e 2015/16, nel periodo in cui il club era gestito da Roman Abramovich.

Le aree normative interessate dalle accuse includono le procedure relative agli agenti dei calciatori, le modalità di collaborazione con gli intermediari e le norme sugli investimenti di terze parti nei diritti economici dei giocatori.

Di seguito, il comunicato ufficiale integrale diffuso dalla FA.

Comunicato ufficiale della FA sulle 74 accuse mosse al Chelsea – 11 settembre 2025:

“Il Chelsea FC accusato di aver violato i regolamenti della FA.

La Football Association ha oggi accusato il Chelsea FC di violazioni dei Regolamenti J1 e C2 del Regolamento degli Agenti Calcistici della FA, dei Regolamenti A2 e A3 del Regolamento della FA sul Lavoro con gli Intermediari, e dei Regolamenti A1 e B3 del Regolamento della FA sugli Investimenti di Terze Parti sui Calciatori.

In totale, sono state mosse 74 accuse contro il Chelsea FC. La condotta oggetto delle accuse va dal 2009 al 2022 e si riferisce principalmente a eventi accaduti tra le stagioni sportive 2010/11 e 2015/16.”