Chelsea, Kanté: «Ho rifiutato il Psg, Londra è casa mia»

Chelsea, N’Golo Kanté è una delle stelle del club inglese, solo un anno fa però il calciatore ha rifiutato il Psg

N’Golo Kanté ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Canal Plus in cui spiega i motivi per il quale ha rifiutato l’offerta del Psg nel 2018. Ecco le sue parole riportate da alfredopedullà.com.

«Ci sono dei momenti in cui non sappiamo bene dove vogliamo andare o cosa dobbiamo fare. Sappiamo solamente dove siamo già e come stiamo. Essere al Chelsea, per me, significa essere al mio posto. Nel posto giusto. Ho scelto di non andare al Paris Saint-Germain non solo per motivi sportivi. Se non sono andato a Parigi è perché qui a Londra sto bene. Mi sento come a casa e poi amo il progetto del Chelsea».