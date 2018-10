Chelsea-Manchester United, highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la nona giornata di Premier League

Chelsea-Manchester United è la sfida che apre il nono turno del massimo campionato calcistico inglese: la Premier League. I londinesi di mister Sarri sono primi a pari punti con Liverpool e Manchester City a quota 20. Discorso diverso per il Manchester United di Mourinho, i Red Devils sono ottavi con 13 punti, con attorno le varie polemiche e lo spettro dell’esonero per lo Special One. Tra campionato ed FA Cup, il bilancio delle ultime cinque partite sorride ai Blues, che hanno avuto la meglio in tre occasioni a dispetto delle due vittorie per lo United.

A Stamford Bridge arbitra l’inglese Mike Dean, fischietto da alcuni definito come «pazzo» per il suo modo pittoresco e fuori dal comune di sanzionare i calciatori e di dirigere la gara.