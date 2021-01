Chelsea, previsto per oggi l’esonero di Lampard: in arrivo Tuchel

Il Chelsea sta per esonerare il tecnico Frank Lampard dopo una serie di pessimi risultati che ha frustrato la dirigenza del Blues. I dettagli

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Telegraph, il Chelsea nella giornata di oggi esonererà il tecnico Frank Lampard.

I Blues sono reduci dalla vittoria in FA Cup per 2-1 sul Luton Town ma in campionato hanno vinto solo due delle ultime otto partite, perdendone cinque. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore tanto che ai giocatori è stato annunciato di non presentarsi al centro di allenamento a Cobham questa mattina.

Secondo Max Bielefeld di Sky Sport Deutschland il candidato principale per la sua sostituzione è Thomas Tuchel, esonerato alla vigilia di Natale dal Paris Saint-Germain.