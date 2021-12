Chelsea e il problema difesa: in quattro possono partire a zero

Il Chelsea potrebbe perdere l’intera difesa a zero a giugno: sono ben quattro i giocatori che ancora devono rinnovare con i Blues

Preoccupa in casa Chelsea la situazione rinnovi di contratto per ben quattro difensori. Come riportato dal Sun, con il mancato rinnovo del capitano Azpilicueta si sarebbe aperto un vero e proprio domino difensivo.

Non solo lo spagnolo, ma in scadenza ci sono anche Thiago Silva, Christensen e Rudiger. Tutti hanno estimatori e stanno cercando di capire la situazione per capire il da farsi. Situazione non semplice per il Chelsea. Gli interessi verso i quattro intanto continuano e le offerte potrebbero presto arrivare.