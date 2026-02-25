Chelsea, lo sfogo di John Terry: «Escluso dallo staff tecnico ad interim, sono frustrato»

Chelsea, lo sfogo del difensore inglese John Terry: «Escluso dallo staff tecnico ad interim, sono frustrato». Le parole



L’ex leggendario capitano e bandiera del Chelsea, John Terry, non ha nascosto la propria amarezza per non essere stato coinvolto nello staff tecnico ad interim dei Blues lo scorso gennaio. Una parentesi di transizione durata appena sei giorni, resasi necessaria per colmare il vuoto tra l’esonero di Enzo Maresca e la successiva nomina del nuovo allenatore Liam Rosenior.

La delusione e l’esclusione

Attualmente impiegato due giorni al mese come mentore nell’Academy del club londinese, il quarantacinquenne ex difensore si aspettava una chiamata. A guidare la squadra in quei giorni burrascosi è stato invece Calum McFarlane, tecnico dell’Under-21, successivamente promosso ad assistente in prima squadra proprio da Rosenior.



Intervenuto sul canale YouTube “Golf Life”, Terry ha vuotato il sacco: “Non direi che sono infastidito, ma sicuramente frustrato. Facevo parte di quel gruppo dell’Under-21 che è stato selezionato per la transizione. Anche senza assumere la guida tecnica in prima persona… Calum ha preso le redini, ha fatto un lavoro eccellente e ha ottenuto un buon risultato, ma sento che avrei dovuto farne parte anche io”.



Il paradosso dei patentini UEFA

La ferita brucia ancora di più se si analizzano le qualifiche. Come sottolineato dalla BBC, l’ex centrale della Nazionale inglese ha completato l’intero percorso formativo, ottenendo la massima Licenza UEFA Pro e un diploma UEFA in leadership. Al contrario, McFarlane possiede “solo” la Licenza UEFA B, ma è stato scelto dalla dirigenza per via del suo stretto legame lavorativo con Maresca.



Un dettaglio che Terry fatica a digerire: “Evidentemente la dirigenza, o i direttori sportivi che hanno preso queste decisioni, hanno detto ‘no’ alla mia inclusione. Non so per quale motivo”.



Un sogno già accantonato

Questo sfogo rappresenta l’ennesimo capitolo amaro nel rapporto tra Terry e la panchina. Già nell’agosto dello scorso anno, sfiancato dalla continua mancanza di opportunità concrete, l’ex difensore aveva annunciato pubblicamente la sua intenzione di rinunciare in via definitiva all’idea di intraprendere la carriera da primo allenatore.