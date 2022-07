Chelsea, spesa in casa City: dopo Sterling, accordo anche con Aké. Le ultime

Il Chelsea fa la spesa in casa Manchester City e dopo l’affare ormai chiuso per Sterling punta anche il difensore Aké

Grandi manovre in casa Chelsea, con la nuova proprietà che vuole regalare a Tuchel una rosa di tutto rispetto in vista della nuova stagione ormai alle porte. E i Blues stanno facendo compere in casa Manchester City. Dopo l’arrivo ormai sempre più sicuro di Sterling, infatti, il club di Londra ha messo nel mirino anche Aké.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Chelsea avrebbe già trovato l’accordo con il difensore olandese e dovrebbe ora trovare quello con i Citizens che nel 2020 pagarono ben 45 milioni per portarlo a Etihad Stadium.