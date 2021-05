Chelsea, tifosi presenti nei prossimi CdA: la novità comunicata dal club

Importante novità comunicata dal Chelsea ai suoi tifosi: tre supporters dei Blues parteciperanno ai Cda del club inglese

Il Chelsea ha comunicato un importante novità a tutti i suoi fans. Come recita la nota ufficiale del club inglese, tre tifosi selezionati dopo un processo potranno partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione del club.

«Il Chelsea Football Club annuncia che, a partire dal 1 ° luglio, ci sarà la presenza di tifosi alle riunioni del consiglio di amministrazione del Club. Tre supporter advisor, selezionati attraverso un processo di elezione e selezione, parteciperanno alle riunioni del consiglio per garantire che il sentimento generale dei tifosi sia considerato parte del processo decisionale del club. Il club ora si consulterà con il Fans ‘Forum e diversi gruppi di sostenitori non ufficiali per discutere il processo proposto dal club per la scelta dei tre supporter advisor.

I criteri per le candidature e la selezione finale garantiranno che la presenza dei sostenitori sia rappresentativa della nostra base di sostenitori in generale e sia inclusiva e diversificata. Verrà effettuata una nuova selezione prima dell’inizio di ogni stagione. Ulteriori informazioni su questa consultazione saranno comunicate direttamente al Fans ‘Forum e agli altri gruppi di sostenitori non ufficiali nei prossimi giorni. Ai candidati prescelti sarà richiesto di stipulare un accordo di riservatezza, simile per portata agli obblighi di riservatezza di un membro del consiglio di amministrazione del Chelsea Football Club. Ciò consentirà al club di discutere e chiedere consigli su un’ampia gamma di questioni.

I supporter advisor non avranno diritto di voto e non parteciperanno ad alcuna riunione relativa a giocatori, staff, Academy e questioni connesse. I consulenti per i sostenitori parteciperanno a circa quattro riunioni all’anno, e anche di più se appropriato. Se completano l’anno con successo, avranno diritto a selezionare un ente di beneficenza registrato nel Regno Unito per ricevere un contributo di £ 2.500 dal Club».