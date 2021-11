Chelsea, Tuchel eletto allenatore del mese in Premier

Con il Chelsea al primo posto in Premier League e reduce da cinque risultati utili consecutivi, Tuchel è stato eletto allenatore del mese

Il Chelsea è primo in solitaria in Premier League e merito va anche a Thomas Tuchel, che sta trascinando i Blues in classifica.

I londinesi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi in Premier e così è stato premiato Tuchel come allenatore di ottobre. Sui social il Chelsea si è congratulato con il proprio allenatore.