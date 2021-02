Chelsea, Tuchel: «Ci manca qualcosa. Se non facciamo gol…»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato dei problemi che riguardano la sua squadra: le dichiarazioni del manager

«Ci manca qualcosa a livello di precisione e di determinazione in area di rigore avversaria. In questo momento, abbiamo una fase difensiva molto solida. Dobbiamo migliorare la fase offensiva ma, se non riusciamo a segnare come potremmo, non è solamente colpa degli attaccanti così come se non prendiamo gol non è solamente merito dei difensori. Siamo una squadra e lavoriamo insieme per fare al meglio in entrambe le fasi».