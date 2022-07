Chelsea, Tuchel: «Cristiano Ronaldo? Non escludo la firma di un altro attaccante...»

L’allenatore del Chelsea Tuchel ha risposto alla domanda sull’accostamento di Cristiano Ronaldo ai Blues

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha risposto a una domanda riguardante il recente accostamento di Cristiano Ronaldo ai Blues. Le sue parole riportato da Sky Sports News.

LE PAROLE – «Cristiano Ronaldo? Non escluderei la firma di un altro attaccante, ma non è la nostra priorità. La priorità in questo momento è la nostra difesa, non è un segreto. Abbiamo perso i migliori giocatori e quindi ora dobbiamo sostituirli».