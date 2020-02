Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Hakim Ziyech, che lascerà l’Ajax al termine della stagione. Al club olandese andranno circa 45 milioni di euro per il trasferimento della stella marocchina.

Ad annunciare la buona riuscita dell’operazione sono stati entrambe le società sui rispettivi profili social.

We have some Hakim Ziyech news… 👀

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020