Cherubini al posto di Paratici: cosa filtra dalla Juventus

Federico Cherubini potrebbe presto prendere il posto di Fabio Paratici alla Juventus: in arrivo il rinnovo triennale

Fabio Paratici lascia la Juventus: finisce il legame tra la Juventus ed il dirigente durato ben 11 anni con 19 trofei portati a casa. Strade che si separano dunque con Cherubini pronto a prendere il suo posto.

Come appreso da Juventusnews24, è in arrivo anche il rinnovo per Federico Cherubini: tre anni di prolungamento per lui con un nuovo ruolo. Un passo avanti in un momento di cambiamento in casa Juve.