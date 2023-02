Chi lo ferma questo Napoli?

Una domanda che ormai tutti si stanno ponendo è proprio questa, il Napoli sembra indomabile e anche contro la Cremonese ha dimostrato la sua forza

Una domanda che ormai tutti si stanno ponendo è proprio questa, il Napoli sembra indomabile e anche contro la Cremonese ha dimostrato la sua forza.

Riuscire a scardinare la difesa grigiorossa e sbloccare il match con un colpo d’autore come quello di Kvaratskhelia. Raddoppiare dal palla inattiva e poi chiuderla con un’azione bellissima e un destro a incrociare altrettanto stupendo. Questo Napoli è impossibile da fermare e in Serie A il verdetto del campo sembra abbia già dato l’esito finale. Lo scudetto sembra ormai essere ben indirizzato e anche se, visto la scaramanzia, nessuna tra società giocatori e tifosi si pronuncia su questo. Tenere le motivazioni alte, gli stimoli e la voglia di non mollare per non dare false speranze alle inseguitrici. Spalletti sa come toccare le corde giuste del suo gruppo: il campionato è quasi archiviato e a breve ripartirà anche la Champions League, obiettivo che il Napoli vuole continuare a portare avanti.