Chiesa sulla corsa all’Europa: «Ci crediamo fortemente»

La Fiorentina si gioca l’Europa nelle ultime due gare: queste le parole di Federico Chiesa a riguardo

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, ha parlato della lotta per l’Europa League ai microfoni di Sky Sport: «Ci crediamo moltissimo, nelle ultime gare abbiamo dimostrato che lavorando duramente, è possibile ottenere risultati. Ora ci attendono due gare complicate, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo».

Il giocatore viola ha continuato: «La partita con il Milan? Quella di San Siro sarà una gara davvero importante per la nostra qualificazione in Europa League. Abbiamo dimostrato di avere le capacità per raggiungerla, così come hanno fatto anche il Milan e l’Atalanta».