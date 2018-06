Chiesa, il Napoli non molla: super offerta alla Viola

Il Napoli non ha intenzione di mollare Federico Chiesa: De Laurentiis offre alla Fiorentina 55 milioni di euro più il cartellino di due calciatori

Nonostante il Presidente della Fiorentina, Diego Della Valle, abbia messo in più di un’occasione il veto sulla cessione di Federico Chiesa, le pretendenti non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, infatti, oltre alla Juventus, che vorrebbe inserire l’esterno viola nell’operazione che porterebbe Pjaca a Firenze, si sarebbe fatto avanti nuovamente il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad un’offerta monstre: 55 milioni di euro più i cartellini di Ounas e Tonelli. La risposta del club gigliato, però, resta la stessa: il giocatore non si muove.