Juventus, Chiesa: «Così sono cresciuto. Pirlo e la Juve mi hanno aiutato»

Federico Chiesa si racconta in un’intervista a Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dell’esterno della Juventus

CRESCITA – «Secondo me quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità di prestazione. In questo sono migliorato di più poi i risultati vengono da sé».

STUPITO DALLA JUVE – «Da giocare con campioni a vedere come si allenano, agli allenamenti a quello che mi chiede il mister. Tutto, poi la mentalità alla Juve di volersi migliorare sempre e vincere».

PIRLO – «Il mister mi ha aiutato tantissimo in questi mesi. Da quando sono arrivato, soprattutto per la fiducia che mi ha dato e per il fatto che ogni gioco mi dà consigli su come migliorare, dalla fase difensiva all’attacco».

