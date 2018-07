Il direttore sportivo del Chievo Verona ha parlato di calciomercato e dell’interesse per Tonelli e Grassi del Napoli

Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo Verona, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato di mercato: «Inglese? E’ un calciatore forte e completo. Credo possa fare bene anche al Napoli. L’operazione ha avuto senso per noi, ma anche per gli azzurri. Domani non saremo al completo, perché la parte sportiva è rimasta in sospeso, le vicende accadute ci hanno danneggiato. Sorrentino al Napoli? Non se n’è mai parlato, l’infortunio di Meret ha complicato le cose. Noi comunque siamo contenti di averlo. Con Giuntoli abbiamo parlato di Tonelli e Grassi, ma sono solo pensieri perché costano tanto per noi».