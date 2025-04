Chivu carica il Parma: «Siamo preparati per la sfida di domenica. Questi due giocatori saranno presenti» - Calcio News 24

Chivu, allenatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista dello scontro contro la Fiorentina. Le parole

PREPARAZIONE – «Una settimana impegnativa, come tutte le altre in precedenza. Abbiamo lavorato tanto e cercato di preparare al meglio la sfida di domenica»

HERNANI-BERNABE – «Stanno bene tutti e due. Da quando sono arrivato, a parte il momento iniziale, Bernabé ha sempre fatto gli allenamenti. Ha preso quella botta a Verona che lo aveva condizionato solo settimana scorsa. Hernani non si è mai fermato, ha dato continuità al lavoro, sono entrambi a disposizione»

FIORENTINA – «Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro lavoro. Umiltà e piedi per terra per raggiungere l’obiettivo. Siamo stati bravi a ricordare quello che serve per fare passi avanti. La Fiorentina sta bene, con il cambio modulo ha vinto contro tre delle squadre più forti del campionato, Atalanta, Napoli e Inter. E’ una partita difficile ma tutte in Serie A sono toste da giocare, si parte dal 50%-50%, bisogna sempre fare qualcosa in più per meritarsi il risultato»