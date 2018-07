Ciciretti si prepara a tornare nuovamente a Parma dopo il finale della scorsa stagione. Trovato l’accordo con il Napoli per il prestito secco

Amato Ciciretti è attualmente in ritiro con il Napoli a Dimaro ma potrebbe già fare le valige per trasferirsi in una nuova squadra. In realtà, come conferma oggi Sky Sport, si tratterebbe di un ritorno per l’ex Benevento. Parma e Napoli avrebbero infatti trovato l’accordo per il suo trasferimento in prestito secco. Ciciretti ha vestito la maglia dei ducale nel finale della scorsa stagione ma la sua avventura in Emilia non si può dire sia stata particolarmente felice (1 gol e 1 assist in appena 8 presenze in Serie B). Il giocatore è rimasto comunque molto legato ai gialloblu e in passato aveva infatti dichiarato che se il Napoli non lo avesse confermato la sua scelta sarebbe ricaduta proprio sul Parma.

Il club di proprietà di Jiang Lizhang in questo momento sta vivendo ore piuttosto febbrili in quanto rischia la retrocessione d’ufficio e la squalifica per Emanuele Calaiò, accusato di aver inviato messaggi sospetti per organizzare una combine con alcuni giocatori dello Spezia nella partita decisiva per il ritorno in Serie A.