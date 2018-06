Ciciretti: «Voglio il Napoli, altrimenti solo il Parma»

Amato Ciciretti ha dichiarato le proprie intenzioni: il centrocampista vuole giocarsi le sue carte con il Napoli

Amato Ciciretti, centrocampista di proprietà del Napoli ma negli ultimi sei mesi in prestito in Serie B al Parma, ha parlato così della propria situazione di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Ho ribadito più volte che qualora il Napoli volesse darmi in prestito, la prima opzione sarebbe il Parma, perché in questi mesi mi hanno trattato benissimo. Il mio desiderio comunque è quello di restare al Napoli, ma se così non fosse, allora i gialloblù sarebbero la prima scelta».

Il giocatore ha continuato: «Far parte di questo Napoli è un privilegio. Andrò in ritiro, poi non so quale sarà la loro decisione. Per miei demeriti sono maturato tardi rispetto agli altri, devo ancora dimostrare di poter giocare nel Napoli. Ovviamente non sarà semplice, visti i calciatori che vestono la maglia azzurra, ma io ce la metterò tutta per restare lì. Quando ho firmato, il mio unico pensiero era quello di giocare con i partenopei. Dovrò dimostrare ad Ancelotti di potermi giocare le mie possibilità. In avanti sono tutti molto forti, quindi sarà la società a decidere».