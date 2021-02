Cigarini: «Addio al Cagliari? Ancora non riesco a darmi una spiegazione»

Luca Cigarini ha parlato del suo addio al Cagliari che domenica affronterà da avversario

Luca Cigarini, ex centrocampista del Cagliari e ora al Crotone, in una intervista all’Unione Sarda ha parlato del suo addio al club sardo in vista anche del match di domenica che lo vedrà affrontare proprio la sua ex squadra.

ADDIO A CAGLIARI – «Ancora adesso non sono riuscito a darmi delle motivazioni. Non le ho cercate e non le ho avute, è andata così. Dopo tre anni veramente belli e intensi, mi è dispiaciuto tanto non aver avuto una spiegazione, da parte di chi comunque penso fosse tenuto a darmela».