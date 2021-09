Cile Brasile, la polemica di Vidal: «A cosa serve il Var se non viene sfruttato...»

Al termine di Cile-Brasile, Arturo Vidal ha polemizzato su alcune decisioni dell’arbitro e sul mancato utilizzo del Var

Dopo il ko interno con il Brasile, Arturo Vidal si morde la lingua per non scagliarsi contro l’arbitro peruviano Diego Haro protagonista in particolare su un episodio in area brasiliana nella ripresa, quando il centrocampista nerazzurro è stato atterrato da Casemiro e non è stato accordato il calcio di rigore.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

«Perdere così fa male. La differenza è stata che loro hanno sfruttato l’occasione avuta, mentre noi no. Al Brasile non puoi concedere nulla, altrimenti ti puniscono. Però bisogna anche chiedersi a cosa serva il VAR se poi non viene sfruttato in occasioni come quella su di me. Davvero non capisco. E devi anche stare attento a parlare altrimenti poi ti multano… Per cui adesso pensiamo a recuperare in vista della prossima partita contro l’Ecuador».