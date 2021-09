Cile k.o. con la Colombia, l'accusa di Vidal: «Tre partite in otto giorni, ci hanno ucciso...»

Al termine della partita tra Colombia e Cile, Arturo Vidal ha puntato il dito contro il calendario troppo fitto di impegni

Arturo Vidal non ci sta e, al termine della partita persa dal suo Cile contro la Colombia, ha puntato il dito contro il calendario troppo fitto di impegni.

«A Barranquilla la Colombia diventa forte, è un inferno da giocare e penso che 3 partite in 8 giorni ci abbiano ucciso. Una locura. Non so quante ore di volo abbiamo fatto ma orma è andata. Ora pensiamo a riposare e a preparare i prossimi impegni».