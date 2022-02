ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cioffi: «Udinese quasi perfetta. Gol di Udogie? Lui mi ha detto questo». Le parole del tecnico dell’Udinese

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a DAZN dopo il pari con l’Udinese.

PRESTAZIONE – «Abbiamo la partita che dovevamo. Bravissimi tutti. Se non sei quasi perfetto con queste squadre non esci coi punti».

DEULOFEU – «Mi aspettavo risposte da parte di tutti, di Pereyra e Udogie, Jajalo che hanno cambiato la partita. Gerard è facilmente gestibile perché va sempre al massimo. Qualcosa devi concedere, ma non devi uscire dalle righe: lui è uscito in serenità. Andiamo avanti».

GIOCATORI DI DIVERSE NAZIONALITA’ – «Tipo Torre di Babele. Molti di loro parlano italiano o inglese. È difficile come è difficile allenare una squadra di tutti italiani. Puoi trasmettere col non verbale, ma quando ci sono dei cambi di rotta bisogna seguire a prescindere e loro mi hanno seguito. Non mollano e non regalano un centimetro».

GOL UDOGIE – «Lo ha colpito, l’importante è che sia entrato. A vederla così mi sembra l’abbia toccata Romagnoli con la scarpa. Ma anche l’avesse presa con la mano abbiamo 4-5 persone al Var. Abbiamo alzato i toni con la Juve, poi abbiamo accettato con eleganza le scelte arbitrali. Anche se fosse 50,01% ci viene resa grazia. Il ragazzo mi ha detto che ha preso il pallone prima con la coscia e poi con la pancia».

PEREYRA – «Siamo una squadra che va forte e ha profondità. Giocatori come lui sembra che quando hanno la palla vada tutto al rallentatore. Abbiamo bisogno di questo, ci completiamo bene e abbiamo tanto fame. Vogliamo toglierci il prima possibile da questa situazione scomoda. In certe partite la sua rifinitura viene naturale, ci stiamo lavorando».