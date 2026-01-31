Cissé Milan, ormai ci siamo per il colpo per il futuro: battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri per il centrocampista classe ’06

Il Milan guarda con lungimiranza al domani e piazza un colpo strategico assicurandosi uno dei prospetti più cristallini della cadetteria. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, il club di Via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo verbale totale con l’Hellas Verona per il trasferimento di Alphadio Cissè. Il trequartista classe 2006, dotato di tecnica raffinata e ottimo senso del gol, diventerà un giocatore rossonero, ma non nell’immediato.

Il piano del Diavolo prevede infatti che il talento scaligero rimanga in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. In Calabria, Cissè sta vivendo un’annata da protagonista assoluto, avendo già messo a segno 6 reti in campionato, dimostrando una maturità superiore alla sua età anagrafica. L’operazione rappresenta una vittoria importante per lo scouting meneghino: muovendosi d’anticipo, la dirigenza è riuscita a bruciare la forte concorrenza internazionale del PSV Eindhoven, che aveva messo gli occhi sul ragazzo per portarlo in Eredivisie.

