Clamoroso in Coppa di Germania: il Gladbach ne rifila 5 al Bayern Monaco

Pazzesco quello che è successo in Coppa di Germania. Il Bayern Monaco viene eliminato dopo aver perso per 5-0 con il Gladbach

Serata nera per il Bayern Monaco, umiliato in casa del Borussia Monchengladbach in Coppa di Germania. La squadra di Nagelsmann, nonostante schierasse i titolari, ha perso per 5-0 contro la dodicesima forza della Bundesliga.

Sugli scudi Bensebaini ed Embolo con una doppietta a testa, mentre ad aprire le marcature era stato Koné.