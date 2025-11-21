Clamoroso Sinner, ha rovinato l'Italia: è una vergogna nazionale - Calcio News 24

Vergogna e Sinner, due parole che difficilmente stanno bene insieme. Eppure quanto accaduto recentemente ha reso tutto molto realistico.

Il 2025 di Jannik Sinner è stato, semplicemente, la stagione che ogni numero 1 (o aspirante tale) sogna di vivere almeno una volta nella carriera. Due Slam – Australian Open e Wimbledon – conquistati con una naturalezza che ha fatto sembrare ordinario l’eccezionale, una continuità mai vista prima nel tennis italiano e un finale di stagione che ha riscritto l’immaginario collettivo: il trionfo alle ATP Finals di Torino, davanti al suo pubblico, in una sfida che ha messo in scena il meglio che questo sport oggi può offrire.

Sinner contro Carlos Alcaraz, il nuovo “classico”, l’eredità naturale del Federer-Nadal-Djokovic che ha segnato un’epoca. A Torino, Sinner non ha soltanto vinto: ha dominato la settimana, chiudendo insieme ai 1.500 punti difesi egregiamente anche una questione simbolica, mentale e identitaria. Ha dimostrato che non c’è più un rivale più forte: c’è una rivalità vera, una corsa a due che per lunghi mesi ha visto Sinner costretto a rallentare solo a causa della squalifica per Clostebol, che gli ha sottratto tre mesi pieni di competizioni.

Ma il livello di gioco espresso è stato superiore a tutto il resto. Per rendimento, qualità e carattere, è lui il volto dell’anno. E il tennis italiano? Mai stato così in alto. Insieme a Sinner c’è un Lorenzo Musetti stabilmente in top-10, capace di prestazioni da élite sulla terra e di una crescita costante; c’è un movimento che porta in alto anche Cobolli, Darderi, Nardi, Arnaldi. Un sistema che oggi produce talento, risultati e profondità come nessun altro sport italiano è in grado di fare. Il tennis non è solo una parentesi felice: è un modello virtuoso. Ed è proprio questa eccellenza a rendere ancora più evidente la distanza con altri sport nazionali e, soprattutto, con la Nazionale Italiana di calcio.

Il calcio che si inceppa e il tennis che vola: un confronto che fa male

La fotografia è nitida, perché mentre il tennis italiano vive l’età dell’oro, la nazionale di calcio annaspa. Non è questione di talento, perché l’Italia calcistica non è certo priva di giocatori di livello. È questione di sistema. Le ultime ore hanno certificato una verità che non si può più ignorare: l’Italia non è riuscita a qualificarsi direttamente al Mondiale e dovrà passare dai playoff. Un dato che, al netto delle attenuanti, racconta più di qualsiasi analisi tecnica. Non serve puntare il dito contro Gennaro Gattuso, che da quando è subentrato ha perso solo una gara – il pesantissimo 4-1 contro la Norvegia – e ha ereditato un gruppo fragile, emotivamente instabile e incapace di reggere la pressione. Il problema è strutturale: formazione dei giovani, qualità del campionato, lentezza organizzativa, povertà nelle seconde linee. A differenza del tennis, dove chi è forte emerge da solo, nel calcio serve un sistema che scelga, sviluppi, protegga e finalizzi il talento. E l’Italia, da anni, non lo fa.

Il calcio che si inceppa e il tennis che vola: un confronto che fa male – Calcionews24.com (Screen Youtube)

Il Mondiale a 48 squadre avrebbe dovuto facilitare il cammino. Invece ha amplificato i limiti. Contro una Norvegia solida ma non irresistibile, gli Azzurri hanno subito un 7-1 in due partite. Troppo per pensare che si tratti di coincidenze. Troppo poco per nascondersi dietro il sorteggio o il calendario. Ed ecco allora che la narrazione del “secondo posto che dovrebbe valere l’accesso diretto” evapora davanti alla realtà: l’Italia è arrivata seconda in un girone con due squadre non competitive e una terza mediocre. Le big non c’erano. Eppure non è bastato. Il tennis italiano, nel frattempo, ci ricorda un’altra verità: quando investimenti, mentalità e competenza vanno nella stessa direzione, i risultati arrivano. Quando il sistema calcio, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, smetterà di raccontarsi alibi e proverà a guardare negli occhi il proprio fallimento strutturale, forse potrà ripartire. Fino ad allora, sarà Sinner – e tutto ciò che rappresenta – a farci capire quanto avanti può andare lo sport italiano quando funziona davvero.