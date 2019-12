Claudio Ranieri racconta un curioso retroscena di quando allenava l’Inter e nelle fila dei nerazzurri c’era Thiago Motta – VIDEO

Claudio Ranieri raccona un curioso retroscena di quando era allenatore dell’Inter. Ranieri aveva individuato in Thiago Motta il perno fondamentale della sua squadra, ma il centrocampista a gennaio passò al Paris Saint Germain. Ecco un estratto dell’intervista a DAZN.

«Avevo detto al presidente Moratti, non fallo partire. Lui si era messo già d’accordo con il Paris Saint Germain, io gli avevo chiesto di restare fino a fine stagione. Come andò via lui, si spense la luce, la squadra non girava più, lui incarnava la mia idea di calcio».