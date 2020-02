Collina: «Io numero uno? Le aspettative erano altissime»

Pierluigi Collina, ex arbitro e icona del calcio anni ’90, compie 60 anni. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Pierluigi Collina, ex arbitro e icona del calcio anni ’90, compie 60 anni. Ecco le sue parole in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Le aspettative erano altissime. Non potevi prendere un giorno di riposo. Qualcuno ha detto che sono stato maniacale. Prima della partita, ad esempio, avevo bisogno della massima tensione positiva».

PREPARAZIONE – «Ho sempre pensato che l’arbitro debba sapere tutto della partita, analizzando i video per conoscere tattiche e caratteristiche dei calciatori. Giocatori maleducati ?Niente nomi. A 60 anni è bello incontrarli in contesti diversi se sentire che stima e rispetto non sono formali. Rifarei tutto. Ho sbagliato, ci mancherebbe, ma nessun errore perché ho fato il massimo».

FINALE BAYERN-UNITED – «Al momento dell’1-1 ho pensato “altri 30 minuti”, temendo che potessero mettere in discussione la mia bella partita. Neanche il tempo di pensarci ed ecco il 2-1».