Collovati: «Ibrahimovic? Per me tornerà al Milan. Napoli? Ha altri problemi»

Collovati è convinto che il Milan riabbraccerà Zlatan Ibrahimovic, nonostante l’interesse del Napoli per lo svedese: ecco perché

Zlatan Ibrahimovic vestirà ancora una volta la maglia del Milan. Questo il pensiero di Fulvio Collovati, intervistato da milannews.it. Ecco le parole dell’ex giocatore rossonero sul nome del momento per il calciomercato.

«Secondo me Ibra va al Milan. Io frequento la piazza di Napoli e hanno altri problemi in questo momento. Hanno quattro punte: Lozano, Milik, Mertens e Llorente. A meno che non decidano di vendere qualcuno a gennaio e sostituirlo con Ibra, ad esempio lo stesso belga – che va in scadenza di contratto a giugno – e sostituirlo con lo svedese. Nel giro di una settimana no, però potrebbe essere una soluzione per recuperare un entusiasmo in un ambiente depresso in cui i tifosi sono in contestazione nei confronti di proprietà, allenatore e giocatori. Sarei sorpreso se andasse a Napoli, perchè De Laurentiis fa sempre mosse in chiave futura».