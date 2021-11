Atalanta, la stampa colombiana critica la coppia Zapata-Muriel

Duro attacco della stampa colombiana nei confronti dei due attaccanti dell’Atalanta Zapata e Muriel

Nella notte si è giocata la sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar fra Colombia-Paraguay. Ne è uscito uno 0-0, che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto ai Cafeteros.

La stampa colombiana attacca duramente la coppia d’attacco dell’Atalanta Zapata-Muriel e li punisce duramente nelle pagelle del post match. Queste le parole utilizzate sull’edizione odierna di El Heraldo, che definisce Muriel un pò appesantito. Zapata, invece, è stato definito senza carattere per la sua prestazione anonima.