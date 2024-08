Lorenzo Colombo è un NUOVO GIOCATORE dell’Empoli. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE sull’attaccante azzurro ex Milan

Ora è ufficiale: Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore dell’Empoli. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Calcio Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo.

Lorenzo Colombo è un attaccante italiano nato a Vimercate l’8 marzo 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Milan è proprio con i rossoneri che fa l’esordio nei professionisti a 18 anni, nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Un mese dopo, Lorenzo debutta in Serie A nel match con il Bologna. Nella prima parte della successiva stagione arriva anche la prima volta in Europa: Colombo parte dal primo minuto e va in gol nel preliminare di Europa League nella vittoria con il Bodo Glimt. A gennaio 2021 il passaggio alla Cremonese ed a luglio alla Spal, dove collezione 34 presenze, 6 gol ed un assist in Serie B. Nella stagione 2022-23 Lorenzo approda al Lecce, contribuendo alla salvezza in Serie A dei salentini con 5 gol, di cui quello decisivo nel match con il Monza. Nell’ultimo campionato Colombo ha totalizzato 25 presenze e 4 gol con la maglia del Monza. In Nazionale, Colombo vanta 20 gare con l’Under 21, di cui 4 all’Europeo del giugno dello scorso anno.