Commisso: «Nostro obiettivo portare la Fiorentina in alto»

Commisso, le parole del patron della Fiorentina a margine della presentazione del nuovo centro sportivo della viola

Rocco Commisso è passato ai fatti, aveva promesso un uovo stadio alla Fiorentina e vuole realizzarlo nel concreto. Ecco le sue parole a margine della presentazione del nuovo centro sportivo ai microfoni di Sky Sport.

«C’è stata tanta gente che ha comprato società in Italia come noi, ma quello che ci interessava era investire subito e abbiamo progettato un grande centro sportivo, con dieci campi dove si alleneranno sia i giovani che la prima squadra. Il nostro obiettivo è quello di portare la Fiorentina in alto, ma ci vuole tempo».