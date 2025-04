Commisso su Kean: «Speriamo rimanga alla Fiorentina. Io gli ho dato questo consiglio per l’estate»

Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto parlare di mercato: «Kean sta molto bene a Firenze. Sul futuro…». Le dichiarazioni

A La Domenica Sportiva su Rai2, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Moise Kean.

COMMISSO – «Speriamo che voglia restare visto che sta molto bene a Firenze. Un consiglio per lui? Io sono 50 anni che sto con mia moglie, se ti trovi bene perché andare via? Questo ragazzo è molto timido, non è che parla molto, ma un giorno ci parlo io vediamo se lo convinco».