Como Milan, parla Fabregas: «Oggi faccio i complimenti al Milan. Abbiamo perso e si deve migliorare»

Como Milan, Fabregas nel post gara: «Oggi faccio i complimenti al Milan. Abbiamo perso e si deve migliorare»

Cesc Fabregas, al termine di Como Milan ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Il tecnico spagnolo è apparso visibilmente contrariato per l’andamento del match e per alcuni episodi che hanno inciso sulla prestazione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

ERA FALLO DI SAELEMAEKERS? – «Sicuramente Luca Marelli è un professionista e sa commentare meglio di me questi episodi. Lascio a voi questo».

SI DEVE MIGLIORARE – «Abbiamo perso e si deve migliorare, provare già a vincere dalla prossima. Come squadra giovane abbiamo bisogno di mentalità. Oggi ai ragazzi non ho detto niente, che devi dirgli dopo aver fatto una partita del genere e perso 1-3. Dico bravo al Milan, bravo al portiere, bravo a Rabiot».

LA RAGIONE E’ DEL MILAN – «Loro individualmente sono una squadra brava, tutte le squadre hanno difetti e cose positive. Oggi faccio i complimenti al Milan, la ragione di questa sera è la loro».

LA FRECCIATA FINALE – «No no 1-3, 1-3, 1-3, risultato 1-3, risultatismo, che piace tanto qua».

