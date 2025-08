Comolli detta la linea e avvisa gli scontenti: «Nessuno è più grande della Juve, via alle nostre condizioni»

Juve, le parole di Damien Comolli rivolte ai calciatori fuori dal progetto: «Nessuno è più grande della Juve, via alle nostre condizioni»

Damien Comolli ha rotto gli indugi e si è esposto pubblicamente per chiarire la linea della Juve sul mercato. Lo ha fatto con fermezza e lucidità, conquistando buona parte della tifoseria. Il messaggio è semplice: chi vuole andarsene, può farlo, ma alle condizioni del club.

Come riportato da Tuttosport, l’intervento del direttore generale bianconero ha trovato pieno consenso nell’ambiente juventino, proprio per la sua chiarezza. «Nessuno è più grande della Juve» ha dichiarato Comolli, che ha definito il club «incredibilmente attrattivo, come solo il Liverpool ai suoi tempi». Il paragone con i Reds ritorna anche nel modo di pensare al futuro: «Non prometto vittorie immediate, ma abbiamo una base solida e stiamo lavorando per costruire qualcosa di duraturo».

Parole nette anche sui casi caldi di mercato. Su Dusan Vlahovic, la posizione è chiara: «Può partire alla giusta offerta, ma finora non è arrivata». Nessuna svendita, dunque. Capitolo Kolo Muani: «Vuole tornare a giocare con noi, ci stiamo lavorando ma manca l’accordo». L’obiettivo è sfruttare la volontà del giocatore per ottenere le condizioni migliori, Tottenham permettendo.

Comolli è tornato anche sul caso Douglas Luiz, spiegando: «Ha mancato di rispetto ai compagni, ma ha chiesto scusa. Alla Juventus si rispetta la maglia». Stesso principio vale per Timothy Weah: «Vuole andare al Marsiglia, ma se non arriva l’offerta giusta, resta ai margini. E non ci è arrivata».

Infine, Jadon Sancho resta un’opzione: «Potrà diventare un obiettivo solo se parte un esterno. Al momento abbiamo due tra i migliori al mondo – Yildiz e Conceição – più Nico Gonzalez».

Sul fronte dirigenziale, Comolli ha chiuso spiegando: «Stiamo costruendo una struttura forte. Il nuovo ds arriverà tra settembre e ottobre, non prima».