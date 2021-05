Conceiçao nuovo allenatore del Napoli? La clamorosa indiscrezione

Sergio Conceiçao nuovo allenatore del Napoli? Il Corriere dello Sport è sicuro che sarà il portoghese a sedere sulla panchina azzurra

Il Corriere dello Sport lancia la bomba: Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli. Questo quanto scrive il quotidiano romano:

«Il tecnico portoghese, 46 anni, allenatore del Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League, verrà presentato nei prossimi giorni e dovrà rappresentare l’uomo con cui rifondare dopo la delusione del quinto posto della gestione Gattuso. Conceição torna in Italia, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. È in panchina da sei anni e questa è la sua prima esperienza italiana».