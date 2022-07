Condò: «Dybala al Monza? Fantascienza! Lui vuole lo scudetto». Le dichiarazioni del giornalista

E’ di ieri sera la notizia secondo cui il Galliani avrebbe avuto un contatto con l’agente di Dybala per provare a portare la Joya al Monza.

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha commentato il possibile trasferimento dell’ex Juve.

LE DICHIARAZIONI – «Dybala minimo vuole lottare per scudetto e soprattutto vuole la Champions. Il Monza per me è fantascienza. Icardi? O riparte da zero o è finito».