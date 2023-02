Conference League, Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado a porte chiuse

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado, playoff di Conference League, si giocherà a porte chiuse: il governo moldavo teme manifestazioni filo-russe dei tifosi serbi

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado, playoff di Conference League si giocherà a porte chiuse. La decisione presa dal governo moldavo è per motivi di ordine pubblico: il timore è che i tifosi serbi possano compiere qualche gesto filo-russo. Di seguito le parole della presidente della Moldavia, Maia Sandu.

«Abbiamo ricevuto dei documenti dai nostri partner ucraini, in cui viene evidenziato come ci sia un piano che prevede l’utilizzo anche di persone in arrivo dall’estero. Degli uomini addestrati militarmente, ma con indosso abiti civili, dovrebbero compiere delle azioni violente e degli attacchi istituzionali statali».