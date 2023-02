Conferenza stampa Allegri: «Non sono nervoso, ma i fatti non si discutono»

Conferenza stampa Allegri, l’allenatore della Juventus parla alla vigilia del match di campionato in casa dello Spezia

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro lo Spezia.

IMPORTANZA DELLA TRASFERTA DI DOMANI – «È una partita di campionato, dobbiamo continuare i nostri mini-obiettivi in questo momento. Abbiamo Torino, Udinese e il Monza a pari punti: riuscendo a battere la Fiorentina l’abbiamo messa a 5 punti, ora abbiamo queste due squadre davanti e l’obiettivo è raggiungerle prima possibile. A Spezia è complicato: è un campo è difficile, loro creano molto. Contro il Napoli hanno avuto occasioni importanti sullo 0-0, con l’Atalanta sono passati in vantaggio. Lì le partite non finiscono mai, ci vuole una partita giusta, fatta con grande attenzione, determinazione e della buona tecnica».

PROBLEMA EUROPA – «Assolutamente no. Bisogna migliorare le prestazioni all’interno della partita, soprattutto quando dobbiamo comandarle noi com’è successo l’altra sera. Dopo l’1-0 abbiamo rallentato il gioco, soprattutto la circolazione della palla è stata molto lenta, invece di essere più convinti nel cercare il secondo gol. Abbiamo preso gol nell’unica volta in cui sono venuti avanti. A dimostrazione che il Nantes è stato molto bravo a rimanere dentro la partita, noi siamo un po’ usciti e alla prima occasione ci hanno punito».

NERVOSO – «Non sono nervoso. È successa una cosa con qualcuno che fischiava senza motivo e non è giusto. Per quanto riguarda l’altra sera, è stata una reazione magari sbagliata ma posso essere criticato su tante cose, tantissime cose, ma c’è una cosa: sui dati di fatto non bisogna parlare, i numeri sono quelli. Fai un tema, ed è opinabile, ma in matematica 1+1 fa 2 e non 3. Su quello non si discute: accetto che sono scarso, fa parte della critica, ma sui numeri non si discute. Poi voglio pensare una cosa: il corto muso era rivolto al campionato, è stata trasformata nelle partite singole. È un’opinione, ma è stata rigirata. Io mi ci diverto, mi dispiace per la reazione. Tu puoi avere opinioni diverse, ma sui numeri non è opinabile niente».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24