Conferenza stampa Allegri pre Bologna Milan: «Non parlo di Mateta, Saelemaekers non ci sarà, su Pulisic…»

3 ore ago

Max Allegri

Conferenza stampa Allegri pre Bologna Milan: le parole del tecnico dei rossoneri alla vigilia del match di campionato contro i rossoblù

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Bologna Milan, match che chiuderà la 23^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

IL BOLLETTINO MEDICO, E MATETA – «Mateta non lo metto perché parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Il bollettino: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo, se starà molto meglio sarà a disposizione, Leao lo stiamo gestendo ma è a disposizione».

SUL RINNOVO DI MAIGNAN – «Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. Siamo tutti contenti, la società ha fatto un grande lavoro».

SUI CALENDARI – «I calendari sono questi. Se ci dicono di giocare domani, giochiamo domani. Poi la prossima venerdì prossimo e vediamo il lato positivo; avremo tempo per recuperare dei giocatori».

ALLA JUVENTUS… – «Alla Juventus abbiamo vinto 5 Scudetti, 4 Coppa Italia, fatto 2 finali di Champions League, avevamo le stesse partite di chi si lamenta e pure eravamo in testa alla classifica. Io spero di averlo questo problema la prossima stagione».

LOTTA CHAMPIONS PIU’ COMPETITIVA? – «E’ normale che la competitività sta aumentando, con il mercato, ma anche perché si va verso la discesa, il traguardo è più vicino».

PERCHE’ UN ALTRO ATTACCANTE? «La società pensa al mercato, sono contento che sia arrivato Fullkrug. Speriamo che l’acquisto possa essere Gimenez che rientra tra un mese. Leao e Pulisic che dopo Bologna avremo 10 giorni per provare a rimetterli in sesto totalmente».

I COMPLIMENTI A CHIVU – «Dico solo che l’Inter ha le potenzialità per vincere lo scudetto, essendo così in alto a questo punto. Faccio i complimenti a Chivu perché in 2/3 mesi ha ottenuto una grande salvezza con il Parma ed ora è in testa alla classifica».

ATHEKAME TITOLARE? – «O lui o Loftus giocherà lì. Athekame sta crescendo, ho estrema fiducia in lui».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI BOLOGNA MILAN.

