Conferenza stampa Conte: «La Sampdoria è viva, cambieremo strategia»

Ecco l’intervento in conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter Sampdoria: le parole del tecnico nerazzurro

SAMPDORIA – «E’ in salute nonostante l’ultima sconfitta, dove ha mostrato d’essere viva. Ha un allenatore di grande esperienza come Ranieri, giocatori di qualità ed esperienza come Quagliarella che sorprende per spessore umano. Dovremo cercare di ottenere i tre punti».

TURNOVER – «Giocando giovedì diventa difficile quando poi hai un solo giorno per preparare le gare. Si cambia strategia e pressione sulle avversarie, ma ci abitueremo».

INFORTUNATI – «Bastoni e Brozovic? Hanno partecipato alla seduta di ieri, oggi capiremo di più e cercheremo di prendere la migliore decisione».

LAUTARO MARTINEZ – «Rumors sul Barcellona? Il ragazzo è serio e concentrato. Deve continuare, ha margine di crescita notevole vista l’età».

LOTTA SCUDETTO – «Pensiamo solo a noi stessi e cercare di migliorare, partita per partita. Non dimentichiamo una signora Atalanta che sta facendo cose egregie. Ormai una realtà del nostro campionato. Il nostro percorso come nella vita è fatto anche di cadute, ma l’importante è tenere a mente quanto stiamo facendo, evitando ansie particolari».