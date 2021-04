Conferenza stampa Cosmi: «Inter gara impossibile. Io anche in B? Non lo so»

Serse Cosmi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Crotone

MOMENTO DI FORMA – «Sicuramente la vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità. Le sconfitte che avevamo subito quasi tutte avevano il sapore della beffa, e quindi l’incubo era quello di buttar via un’altra partita come era accaduto in altre occasioni. C’eravamo quasi riusciti… Poi per merito siamo riusciti a vincere una partita che ci ha dato serenità per preparare una gara impossibile».

FUTURO – «Per quello che riguarda il mio futuro io nel calcio non credo a nulla, numericamente. Io cerco di dare il massimo per concludere il campionato e basta, devo fare in modo che la squadra sia sul pezzo. Poi il mio futuro non lo so da cosa dipenderà, lo dico sinceramente».