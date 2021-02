Conferenza stampa D’Aversa: «Ho voluto io il ritiro. Ecco come sta Pellè»

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna.

RITIRO – «Ci tengo a precisare che questo ritiro l’ho voluto per far integrare il più velocemente possibile i nuovi arrivati. E’ normale che essendo chiuso il mercato c’era il bisogno di conoscerci un po’ e guardarci negli occhi. E’ stato importante capire il percorso che dobbiamo fare fino a fine campionato. La partita è importantissima perché è un derby e perché dobbiamo fare punti, siamo in una posizione di classifica non bella e quindi l’importanza della partita è anche in quello».

PELLÈ – «E’ un periodo che si allenava da solo, bisogna aspettare l’arrivo del transfer e bisogna aspettare che sia pronto per giocare. Non si può arrivare ad una condizione giocando, bisogna far sì che la condizione cresca».