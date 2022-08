Conferenza stampa De Ketelaere: «Rinunciato a cose importanti per venire al Milan»

Charles De Ketelaere si presenta in conferenza stampa. Le dichiarazioni del neo talento rossonero, arrivato negli scorsi giorni

Charles De Ketelaere si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan.

PRIME IMPRESSIONI – «Mi piace molto l’aspetto passionale dei tifosi, la loro passione è fondamentale. Sono pronto, contento e abituato ad affrontare i ritmi alti e questa intensità».

ARRIVO AL MILAN – «Le ultime settimane sono state intense e difficili, ho esperesso ai miei agenti ho espresso la volontà di venire al Milan, ho rinunciato a qualcosa ma l’importante era venire qui».

SCELTA DEL MILAN E SOPRANNOME – «Non è importante come pronunciate il nome, ho scelto il Milan perchè ho visto che progetto c’è per i giovani e come sono cresciuti negli anni».

