Conferenza stampa Felipe Anderson: «Obiettivi? La Lazio vuole vincerle tutte»

Conferenza stampa Felipe Anderson: le parole dell’attaccante brasiliano della Lazio dal ritiro di Auronzo

Felipe Anderson è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.

STATO DI FORMA – «Io sto molto bene, sono motivato. I compagni sono carichi e felici, sono giorni difficili di lavoro, ma sappiamo cosa fare. Lavoriamo con serenità per ciò che abbiamo imparato nella scorsa stagione».

COME MIGLIORARE – «Lo scorso anno ci abbiamo messo un po’ ad imparare, alla fine si è vista la mano di Sarri nei movimenti. Ci sarà qualcosa da aggiungere, ma adesso siamo motivati, dobbiamo togliere gli errori per fare grandi cose. Non parliamo di obiettivi, ma dobbiamo andare a giocare pensando di poter comandare la partita. Vogliamo stare il più in alto possibile e vincerle tutte».

